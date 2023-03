Rettenegger als größter Lichtblick

Nach der WM ist vor der WM! Die Verantwortlichen der Titelkämpfe in Planica übergaben die Fahne an jene aus Trondheim. Dort findet die WM in zwei Jahren statt. Mit (hoffentlich) mehr Fans als im „Tal der Schanzen“, aber auch mehr Medaillen für Athleten aus Salzburg. Zwar gab es Bronze für die Adler Stefan Kraft, Jan Hörl (Herren Team) und Chiara Kreuzer (Damen Team) sowie für Kombinierer Stefan Rettenegger (Herren-Team und Mixed), erstmals seit Liberec 2009 blieben die Athleten des Landesskiverbandes (SLSV) aber ohne Einzelmedaille.