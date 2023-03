Rot nach 40 Sekunden: Nun droht eine Mega-Strafe

Das Problemkind Moise Kean - Sonntag wurde der 23-Jährige wieder seinem Beinamen gerecht: Juventus-Coach Massimiliano Allegri schickte den 12-fachen italienischen Teamstürmer bei der AS Roma in der 89. Minute aufs Feld, um die drohende 0:1-Pleite abzuwenden. Kean ging allerdings auf seine Weise in die Offensive, ließ sich nur 40 Sekunden nach seiner Einwechslung zu einer Tätlichkeit hinreißen - hier zu sehen im Video: