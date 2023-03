Ausgerechnet Pistenretter Opfer von Fahrerflucht

Nach Entschuldigung fuhr Unfallverursacherin weg

„Sie krachte voll in mich hinein, beide flogen wir rund 15 Meter auf der Piste hinunter. Es war, als hätte man mir ein Brett in den Körper gestoßen.“ Das – mutmaßlich deutsche – Mädchen blickte den am Boden liegenden Pistenretter an, entschuldigte sich zweimal und machte sich davon. Mair rappelte sich auf, dachte zunächst, er sei unverletzt und fuhr zur Liftstation. Dort fehlte von der Unfallverursacherin allerdings jede Spur.