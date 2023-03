Starkoch Tommy Eder verlässt den Hangar7

Zu seinen Lebzeiten kehrte Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz regelmäßig in das mit fünf Hauben prämierte „Ikarus“ im Hangar7 ein. An vorderster Front immer mit dabei: Küchenchef Tommy Eder. Doch auch ihn wird man in dem Edel-Restaurant ab sofort nicht mehr zu Gesicht bekommen: Er hängt die dort erkochten fünf Hauben nun seiner Familie zu Liebe an den Nagel.