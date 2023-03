An den Impfstraßen bricht der letzte Stichtag an

Letzter Arbeitstag: Arzt impfte 15.000 Steirer

Seinen letzten Arbeitstag in der Grazer Impfstraße hatte Arzt Bernhard Galli am Dienstag, der im Juli 2021 zu impfen begonnen hatte. Seine Einsatzgebiete waren Impfstraßen in den Regionen, zudem tourte er mit dem Impfbus durch das ganze Land. Vor allem in Gemeinden mit niedriger Durchimpfungsrate und hoher Inzidenz hieß es: „Nächster Halt: Corona-Impfung.“ Die Bilanz des Mediziners: rund 15.000 Stiche. „Vor allem in jener Phase, in der die Impfpflicht im Raum stand, waren die Gespräche mit den Menschen in den Impf-Kojen wichtig. Ich habe über den Nutzen und die Sinnhaftigkeit der Impfung aufgeklärt“, denkt Galli an diese „nicht leichte Zeit“ zurück.