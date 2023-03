Schon zwei Tote: Warnung vor heimtückischer Wechte

Ruetz appelliert: „Immer etwa in Falllinie zum Kreuz mit deutlichem Abstand vom Ostgrat zum Gipfel aufsteigen, nie von rechts nach links nach oben ziehen. Zu weit links sollte man sich aber auch nicht orientieren, um nicht in Lawinengefahr zu geraten. So lässt sich der Heimtücke ein Schnippchen schlagen.“