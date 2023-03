Das fesche Leiberl, das vorher ein Baum war

Genäht wird auch im steirischen Obdach

Konfektioniert wird in verschiedenen Bundesländern. In der Steiermark näht etwa die Firma Vogl in Obdach aus den feinen Stoffen das fertige Produkt. „Somit fallen auch die langen Transportwege weg“, bestätigt der junge Unternehmer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, faire Kleidung mit ökologischen Ansprüchen zu vereinen.