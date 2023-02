Stadlober ist von der WM in Planica abgereist

Inzwischen ist dem „Loipenfloh“ das Lachen vergangen. Eine hartnäckige Erkältung hat ihr just in der Nacht vor dem Skiathlon die gute Laune verhagelt. Stadlober ging in diesem zwar an den Start, war aber stark geschwächt und musste sich - zusätzlich bedingt durch einen Sturz - mit dem 17. Rang begnügen.