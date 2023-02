Kritik an Straßennamen: „Mehr Fische als Frauen“

Die SPÖ hatte Helma Schimke als Namensgeberin für die neue Straße vorgeschlagen. „Mit Helma Schimke stand eine hoch verdiente, herausragende Frau zur Auswahl, die in Seekirchen geboren ist. Helma Schimke zählte in den 50er und 60er Jahren zu den besten Bergsteigerinnen der Welt“, so der Tenor der SPÖ.