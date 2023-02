MPREIS-Geschäftsführerin geht - Doppelspitze folgt

In der Geschäftsführung der MPREIS Unternehmensgruppe mit Zentrale in Völs ergibt sich eine Veränderung. Geschäftsführerin Kerstin Neumayer zieht sich aus der operativen Geschäftsführung des Tiroler Familienunternehmens zurück. Sie trug nach Angaben des Lebensmittelhändlers „wesentlich zur Planung der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens und dem gleichzeitigen Aufbau eines kompetenten mittleren Managements“ bei. Für die weitere Umsetzung ist eine Doppelspitze in der Geschäftsführung mit Martina Dutzler und David Mölk und ein umsetzungsstarkes Managementteam vorgesehen.