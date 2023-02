Ein Rudel in Linz und ein Neuling in Steyr

Gleich sechs „Stierwoscha“ verdienen ihre Brötchen bei Blau Weiß Linz. Den Aufstieg in die Bundesliga haben die Stahlstädter vor der Saison als klares Ziel ausgegeben. Nach Stotterstart fingen sich die Oberösterreicher wieder und beendeten den Herbst auf Rang zwei, nur einen Zähler hinter Leader SKN St. Pölten. „Die ersten Spiele sind gleich entscheidend, wir werden bis zum Schluss alles geben, um aufzusteigen“, sagt Matthias Seidl. Der mit bisher 1394 Minuten von allen Salzburgern am längsten in der zweithöchsten heimischen Spielklasse (siehe rechts) auf dem Feld stand.