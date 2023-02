Bauarbeiter wurde unter Baggerschaufel begraben

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Dienstag in Dobl. Erste Erhebungen ergaben, dass ein 59-jähriger und ein 31-Jähriger zusammen mit einem Teleskopstapler, an dem eine Baggerschaufel montiert war, einen Holzsteher in den Boden drücken wollten. Der Stapler wurde vom 31-Jährigen bedient, während der 59-Jährige den Holzsteher in Position brachte. Bei dem Vorgang löste sich aus einem unbekannten Grund die Baggerschaufel vom Stapler und begrub den 59-Jährigen unter sich.