Trau dich zur Österreich-Premiere von „Scream 6“!

„Scream“-Fans macht euch bereit! Der sechste Teil der kultigen Slasher-Filmreihe kommt am 9. März in die Kinos. Ghostface verlegt sein Spielfeld diesmal von der Kleinstadt Woodsboro nach New York. Das Blutbad wird nochmal größer - und erstmals auch in 3D - ausfallen, wenn „Wednesday“-Star Jenny Ortega im Big Apple zur erbarmungslosen Gejagten wird. Die krone.tv-Movienight feiert die Rückkehr des maskierten Killers und verlost 110x2 Tickets für die Österreich-Premiere am 8. März im Cineplexx Millenium City in Wien. Aber Achtung: Nichts für schwache Nerven!