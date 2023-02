Eiskalte Wohnung: Seniorin lebt ohne Heizung

Die steirische Pensionistin hatte es nicht leicht in ihrem Leben - und im Alter schon gar nicht. Allein die Wohnsituation hat sie über Jahrzehnte völlig zermürbt. Sie ist die einzige Mieterin in einem Haus. Über Jahre, so scheint es, wollten die Besitzer sie „draußen“ haben, deckten sie mit Räumungsklagen ein.