Knochenharter Traumjob vereint Vater und Sohn

Wer sich für den Job als Verschieber interessiert, wird in einer neunwöchigen Ausbildung in einem ÖBB-Trainingszentrum in Wien, Linz, St. Pölten oder Graz sorgfältig auf den späteren Beruf vorbereitet. Danach kann man in kleinen Teams Züge bilden. Verschieber kuppeln Waggons, bremsen und sichern sie. Sie bedienen sicherungstechnische Anlagen, wie Weichen und ähnliche Einrichtungen. Über Funk stehen sie ständig in Kontakt und stimmen sich mit Kollegen anderer Verschubteams, Triebfahrzeugführern und Fahrdienstleitern ab.