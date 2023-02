Schopp gegen Ilzer im Derby der Emotionen

Ilzer: Ich bin ja jetzt schon fünf Saisonen weg vom TSV Hartberg - und sie haben es seither immer souverän geschafft, in der Liga zu bleiben! Das ist schon eine enorme Leistung, da muss man allen Mitwirkenden und Verantwortlichen in der Oststeiermark größten Respekt aussprechen. Sie sind zu einem festen Bestandteil der Bundesliga geworden, das ist wirklich aller Ehren wert!

Schopp: Puh, das ist aber schon lange her. Da stehen natürlich die gewonnenen Titel über allem, der letzte mit dem Cupsieg 2018. Das sind schon großartige Leistungen, die bleiben für immer hängen und sind spürbar. Was dazu eine große Errungenschaft ist, ist diese klare Idee, wie man spielen möchte. Die Art und Weise, in der sich nicht nur die Kampfmannschaft dort präsentiert, sondern mittlerweile auch alle anderen Teams von Sturm. Das ist auch ein Erfolg!