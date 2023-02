Erpfendorfer Polizei auf der Suche nach Eierwerfer

Das kennt man normalerweise nur aus Filmen. Oder vielleicht zu Halloween, wenn es statt Süßem nur Saures gibt. In der Nacht auf Freitag bewarfen unbekannte Täter die Fassade eines Hauses am Achenweg in Waidring mit Eiern. Wurde hier eine Fehde ausgetragen? Handelt es sich um einen verfrühten Aprilscherz? Wer der Eierwerfer war, ist noch vollkommen unklar. Die zuständige Polizeiinspektion Erpfendorf bittet um zweckdienliche Hinweise unter 059133 7201.