Dieses Mitglied hat es auf Sturm abgesehen

Abstand so groß wie nie

Wie schwer das wird, ist Avdijaj klar. Den Abstand von 23 Punkten vor einem Derby gab es seit dem Aufstieg der Hartberger zwischen den Steirer-Kontrahenten nie. „Sturm ist uns als Verein und mit allem, was sie haben, voraus. Dort wird das auch ein Stück weit erwartet. Ihre Entwicklung ist überragend, sie haben Top-Leute am Start. Aber im Fußball weiß man nie!“