Mit Kind kollidiert, dann einfach weitergefahren

Erneut ereigneten sich mehrere Skiunfälle in Tirol. In Mayrhofen stürzte Donnerstagvormittag ein Kind (12) nach einem Zusammenstoß, der Zweitbeteiligte dachte offenbar gar nicht daran, stehenzubleiben. In Kaltenbach wurde ein Einheimischer (67) auf der Piste schwer verletzt. Auch im Kühtai und in Thiersee ereigneten sich Wintersport-Unfälle.