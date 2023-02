Arzkasten-Winterrunde auf dem Sonnenplateau

Ab dem Gasthaus Arzkasten nördlich des Parkplatzes folgt man der Beschilderung „Arzkasten Winterrunde“. Die Route ist wenige Meter identisch mit der zum Lehnberghaus, im Wald leitet dann gleich links ein Fußweg am Rand der großen Wiese hinüber in den Weiler Weisland (zum Schluss Zufahrtsstraße). In diesem Bereich gibt es auch einen netten Spielplatz, der trotz guter Schneelage Mitte der Woche teilweise sogar benützbar war.