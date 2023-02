Die Haie wollen mehr: „Es ist extrem interessant“

Der 7:3-Sieg am Dienstag in Feldkirch war nach der Länderspielpause ein Aufwärmen für die restlichen drei Partien im Grunddurchgang. Star Adam Helewka konnte dabei nach fast einmonatiger Verletzungspause mit einem Doppelpack Selbstvertrauen tanken. „Das war ein guter Test für ihn. Am Freitag erwartet uns mit Graz ein härterer Gegner“, meinte Coach Mitch O’Keefe, der sich auch über die drei Powerplay-Treffer freute: „Es war gut zu sehen, dass es wieder funktioniert.“