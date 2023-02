Admiras Treffer auf der Partnerbörse

„Möchte ein perfektes Umfeld schaffen“

Die neue Aufteilung passt, nur verschieben sich dadurch auch die Machtverhältnisse. In den letzten fünf Jahren stand Büglers Wort über allem, weil er den Verein praktisch allein über Waser hielt. Durch Tschidas Einstieg, auch als Sponsor mit langfristigem Vertrag, wird der Vorstand aktiver als vorher handeln. Kann spannend werden. „Ich möchte“, kündigte Tschida an, „ein perfektes Umfeld schaffen.“ Das wollte Bügler auch. Alleine stieß er dabei jedoch an seine Grenzen.