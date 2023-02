Staatsanwalt beruft gegen Freispruch für Arzt

Der am vergangenen Donnerstag erfolgte Freispruch für einen Arzt am Bezirksgericht Salzburg von den Vorwürfen des Betruges und der Amtsanmaßung wird von der Staatsanwaltschaft Salzburg bekämpft. „Wir melden Rechtsmittel an“, hieß es am Montag auf APA-Anfrage. Laut Strafantrag soll der Arzt gegen Bezahlung von 20 Euro digitale Atteste für eine vorläufige Corona-Impfunfähigkeit ausgestellt haben, obwohl er dazu nicht befugt gewesen sei.