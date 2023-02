Irres Ski-Spektakel begeisterte die Massen

Wenn die Freeskier durch das historische Zentrum Bad Gasteins springen und tricksen, ist in den Gassen die Hölle - das bewahrheitete sich einmal mehr am Freitagabend bei den „Red Bull PlayStreets 2023“. Über 10.000 Zuschauer aus allen Altersgruppen kamen in den Pongauer Kurort und sorgten für eine tolle Atmosphäre. Über ihren Köpfen sorgte die Fahrer-Elite rund um die Lokalmatadoren Matej Svancer und Lukas Müllauer für ein ganz großes Spektakel.