Vom FC Wacker ins Nationalteam von Madagaskar

Inselstaat 102. in FIFA-Weltrangliste

Moustoifa Aphèze wurde von Madagaskars französischem Teamchef Nicolas Dupuis ab 26. Februar für einen 14-tägigen Lehrgang eingeladen. Der Inselstaat ist die Nummer 102 in der FIFA-Weltrangliste, belegt in der Qualifikation für den Afrika Cup 2024 aktuell Platz vier in der Gruppe E.