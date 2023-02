Ausverkauftes Haus: Sturm ist scharf auf Rapid

„Wenn du in ein so volles Stadion marschiert, ist das ein richtiger Energiekessel. Die fantastische Stimmung ist sehr inspirierend. Jetzt liegt es an uns, daraus auch einen unvergesslichen Abend zu machen“, betont Trainer Christian Ilzer, dessen Mannen gegen die Hütteldorfer sieben Spiele in Folge ungeschlagen sind. Schön, mehr allerdings nicht für den Coach: „Von Serien halte ich nichts, jedes Match ist neu.“