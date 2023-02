Nur in jedem zehnten Pkw sitzt Lenker nicht allein

Freundliche oder traurige Smileys am Straßenrand kennt man aktuell nur von temporären Geschwindigkeitsmessungen. In Amstetten gab es diese Gesichter nun mehrere Wochen lang abhängig von der Anzahl an Autoinsassen. In einem Pilotprojekt an der stark befahrenen B 1 wurde nämlich dieses Kommunikationsmodell getestet, um für Fahrgemeinschaften zu werben.