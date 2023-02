Tirols Veranstalter sind trotz Krise optimistisch

Flexibilität ist gefragter denn je

Die Pandemie habe in der Veranstaltungsbranche für einige Veränderungen gesorgt: Zum Beispiel seien Zutrittssysteme digital erweitert worden, was Zeit spart. Grundsätzlich werde aber auch hier alles schneller und flexibler. „Früher hatten wir eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr, jetzt sind es sechs Wochen“, sagt Suitner. Hinzu kommt der Fachkräftemangel: „Es ist schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden in der Kürze - und auch das technische Equipment“, fasst Suitner zusammen.