Chiara Ferragni setzt in „Shameless Dress“ Zeichen

„Ferragni will Frauen Stimme geben

Schon in der Frühjahr/Sommer-Kollektion von Dior im Jahr 2018, in der ein ähnliches Dress erstmals gezeigt wurde, waren Parallelen zu diesem Eva-Gemälde, das im Kunsthistorischen Museum in Wien zu bewundern ist, zu erkennen. Aus gutem Grund: Immerhin sei Eva die erste Frau der Geschichte, der Scham auferlegt wurde, heißt es in dem Statement von Ferragni weiter.