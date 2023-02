Initiative „Stopp U-Bahn“ sagt S-LINK den Kampf an

Das Salzburger Verkehrsproblem sei nach Ansicht der Initiative vor allem im Umland zu lösen, weil von dort täglich Zigtausende Pendler in die Landeshauptstadt müssen. Damit wäre bereits der erste Schritt in Richtung Verkehrswende gesetzt. Denn die sei auch ohne S-LINK möglich. Dafür müsse man die Innenstadt vom Autoverkehr befreien, beim Bus- und Bahnverkehr das Netz und den Takt verbessern, massiv in den Radfahrer und Fußgängerverkehr investieren, Bahnverbindungen Richtung Mattsee, Mondsee, St. Gilgen, Wals oder Berchtesgaden errichten und Park-and-Ride in der Region ausbauen.