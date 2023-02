Nach Rettung vor Feuer gab es Sauerstoff für Hunde

Mitten in den Renovierungsarbeiten eines Einfamilienhauses passierte Montagfrüh in Staatz im Bezirk Mistelbach das Unglück. Die Hitze eines Holzofens, den die Familie in dieser Zeit nutzt, dürfte in der Zwischendecke zu einem Brand geführt haben, der sich rasch ausbreitete. Der 59-jährige Vater und seine beiden Töchter wurden durch den beißenden Rauch geweckt. Das Trio konnte sich in Sicherheit bringen und die Rettungskräfte alarmieren.