Steuerbetrug durch Schwarzverkäufe von Getränken?

Das Unternehmen, das seinen Sitz im Innergebirg hat, soll Getränke schwarz an Gastronomen verkauft haben. Die Rechnungen sollen laut Anklage in einen offiziellen und einen inoffiziellen Teil gesplittet worden sein. In der Buchhaltung schienen demnach nur die offiziellen Lieferungen auf. Auf diese Weise sollen die Abnehmer, etwa Betreiber von Apres-Ski-Lokalen, 1,3 Millionen Euro an Umsatzsteuer hinterzogen haben. Außerdem sollen die Angeklagten auch zur massiven Verkürzung von Körperschafts-, Einkommens- und Kapitalertragssteuer beigetragen haben. Ein Teil der belieferten Gastronomen wurde mittlerweile rechtskräftig verurteilt.