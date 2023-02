Skifahrer (57) zu Sturz gebracht und geflüchtet

Ein 57-jähriger Deutscher fuhr am Montag gegen 10 Uhr im Skigebiet Zillertal 3000 die rot markierte Piste Nr. 68 ins Tal, als ihm ein unbekannter Wintersportler über die Skispitzen fuhr. Der 57-Jährige kam zu Sturz und zog sich eine Unterschenkelfraktur zu. „Der zweitbeteiligte Skifahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“, heißt es seitens der Polizei. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Mann vom Notarzthubschrauber „Alpin 5“ in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen. „Der Verletzte konnte keine Beschreibung des Zweitbeteiligten abgeben“, so die Exekutive.