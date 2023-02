Ein letzter Kino-Strip mit „Magic Mike“

Der Kultstripperfilm um Magic Mike geht in eine neue Runde. Channing Tatum ist zum dritten Mal in der Rolle des Tänzers Mike Lane zu sehen, der nun als Barkeeper jobbt und dabei auf eine reiche Societydame trifft, gespielt von Salma Hayek. Sie lockt ihn mit einem Angebot für eine große Tanzshow nach London - und er lässt sich darauf ein. Gewinnen Sie zum erotischen Filmstart mit Channing Tatum tolle Fan-Packages inklusive Kinotickets für „Magic Mike - The Last Dance“ (ab 9. Februar im Kino).