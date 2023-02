Betrunkener dreht durch und attackiert Polizisten

Der 55-Jährige dürfte in einem Gasthaus in Strallegg am Sonntag ordentlich „getankt“ haben. Als er gegen 13 Uhr die Gaststätte verlassen wollte, stürzte er über eine Stiege und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Aus Sorge über seinen Gast verständigte der Wirt umgehend die Rettung. Doch statt froh über Hilfe zu sein, attackierte der Verletzte die eintreffende Sanitäterin und ging auch auf den Notarzt los.