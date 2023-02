Salzburger Festspiele hissten die schwarze Fahne

Als Reaktion auf den gestrigen Tod des Regisseurs und früheren Festspiel-Intendanten Jürgen Flimm haben die Salzburger Festspiele am Sonntag schwarz beflaggt. „Die schwarze Fahne, die heute am Festspielhaus weht, ist ein Zeichen der Trauer und der Dankbarkeit für Jürgen Flimms Wirken für die Salzburger Festspiele“, erklärte das Festspieldirektorium in einer Aussendung.