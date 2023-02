Syrer (26) raubte Handy und schlug Opfer blutig

Der Syrer (26) hielt den Iraker (26) am Donnerstagabend in einem Wohnhaus am Salzburger Hauptbahnhof fest und nahm ihm Handy und Geldbörse ab. Dann zückte der Syrer ein Messer und schlug dem Iraker eine blutige Nase. Der Iraker lief nach draußen und bat eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife um Hilfe. Die Beamten trafen den Täter zwar zunächst nicht mehr an, konnten aber herausfinden, dass der Syrer in dem Wohnhaus am Tatort lebt. Weitere Ermittlungen laufen.