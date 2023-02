Eine „Pistenskitour“ fast nur im freien Gelände

In der Coronazeit entdeckten viele ihre Liebe zu Pistentouren. Skigebiete entwickelten eigene Routen, am Hochzeiger gibt es sogar einen Skitourenpark mit zwei Strecken. Die verdienen das Prädikat „besonders“, weil man fast nur im freien Gelände abseits der Pisten unterwegs ist und echtes Skitourenfeeling erlebt. Außerdem können Neulinge – lawinensicher und im Gegensatz zu einer Tour am Pistenrand – Aufstiegstechnik trainieren.