Erst viel Geld verspielt, dann Benzin vergossen

Er gab an, er habe die Lokalbesitzer durch den Benzingeruch in Angst versetzen, einen Brand jedoch nicht legen wollen. Er kündigte allerdings die Absicht an, vor weiteren illegalen Wettlokalen Benzin zu vergießen. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.