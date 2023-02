Jungmutter gewinnt bei kronehit Jahr ihres Lebens

„Oh mein Gott, ich glaub’s nicht! Ich bin gerade nur am Zittern“, sind die Worte von Lisa am Telefon, als sie on Air bei kronehit erfährt, dass sie die Gewinnerin der Aktion „Das Jahr deines Lebens - in der Gönn dir Edition“ ist. Als das Telefon am Mittwochmorgen läutete, hatte die 22-Jährige gerade ihr acht Monate altes Baby Lukas schlafen gelegt. Nach einem „Horrorjahr 2022“ freute sich die Stockerauerin am Telefon mit den kronehit-Moderatorenduo Meinrad Knapp und Anita Ableidinger: „Es geht wieder bergauf! Ihr wisst gar nicht, was ihr mir damit ermöglicht!“