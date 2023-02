Weniger Fußgänger auf Tirols Straßen gestorben

Während österreichweit die Unfälle, bei denen Fußgänger ums Leben kamen, im Vorjahr stark zugenommen haben, gab es laut VCÖ in Tirol einen Rückgang. Starben 2019, 2020 und 2021 je sechs Fußgänger, so waren es 2022 „nur“ vier. Drei tödliche Unfälle passierten im Ortsgebiet. „Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, die einzig akzeptable Anzahl ist aber die Null“, sagt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.