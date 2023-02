Diese Konzerte dürfen Sie 2023 nicht verpassen

Wem diese Musikrichtung nicht zusagt, freut sich möglicherweise auf RAF Camora. Der Rapper tritt am 24. Juni in der Olympiaworld Innsbruck auf. Rap aus Österreich liefert auch das Duo Kreiml & Samurai am 14. April in der Music Hall in Innsbruck. Der deutsche Rapper Sido gastiert ebenfalls in Tirol: beim Top of the Mountain Easter Concert in Ischgl am 9. April. Auf der Idalp-Bühne heizen außerdem George Ezra (30. März) und Eros Ramazotti (30. April) ein.