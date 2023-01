Salzburger Muskestiere strahlten bei Heimbewerb

Wichtige Ranglistenpunkte erfochten Salzburgs Florett-Asse bei der Premiere der Fechttage in den HAK-Turnhallen: Lilli Brugger (li.) gewann alle ihre 14 Gefechte, besiegte im Finale Mödlings Maria Kränkl. „Als Ranglisten-Erste will ich zeigen, dass ich da hingehöre“, feierte die Amazone einen gelungenen Heimauftritt, auf den in zwei Wochen mit dem Grand Prix in Turin ein Highlight folgt. Herren-Bronze gewann Erik Huthmann (re.). Weitere Siege für die MuskeStiere holten Fabian Pribas bei den Junioren, Matisse Melot de Beauregard (Kadetten) und Sebastian Erl (Jugend B).