Haberlander zu Streik: „Hand bleibt ausgestreckt“

„Streiken heißt streiten, reden heißt lösen“, in diesem Sinne appelliert LH-Stv. Christine Haberlander an die Betriebsräte des Med Campus Linz am Kepler Klinikum, „den vereinbarten konstruktiven Weg mit der Geschäftsführung der Holding und der Kollegialen Führung der Uni-Klinik zu gehen“.