VPNÖ-Ebner: „Die nächsten Stunden entscheiden“

„Wir stehen 2 Tage vor einer Wahl - noch nie war der Ausgang einer Wahl in Niederösterreich so ungewiss wie jetzt. Zum einen, was das Ergebnis betrifft. Zum anderen, was die Zusammenarbeit danach betrifft“, hat VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Freitag bei einer Pressekonferenz noch einmal den Ernst der Lage für die Zukunft Niederösterreichs betont. „Wir alle sind bereit, noch einmal alles, was in unserer Macht steht, zu geben. Die letzten Kräfte zu mobilisieren, damit es nicht zu Blau-Rot kommt“, sieht Ebner seine Partei im Wahlkampffinale hoch motiviert.