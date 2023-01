Dreister Ladendieb entriss Verkäuferin die Beute

Die Verkäuferin in einem Drogeriemarkt in Graz-Mariatrost beobachtete heute am Nachmittag, wie ein Unbekannter Waren im Wert von tausend Euro stehlen wollte. Die couragierte Frau hielt ihn am Ausgang an und nahm ihm die Tasche, in der er die Kosmetikartikel versteckt hatte, wieder weg, doch er konnte samt Beute flüchten.