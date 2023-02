Wednesday: Die Addams Family ist zurück

Die Addams Family erschien erstmals 1938 in Form eines Cartoons in der Zeitung „The New Yorker“ und tat das dann die nächsten 50 Jahre bis zum Tod seines Erfinders, Charles Addams. Daneben lief ab 1964 auch eine Zeichentrickserie. Addams war sowohl Zeichner als auch Autor, sein Vater ermutigte den talentierten Buben schon früh zu zeichnen.