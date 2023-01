„Ring des Nibelungen“ als gewaltiges Comic-Epos

Fast 30 Jahre arbeitete Richard Wagner an seinem Hauptwerk, dem bahnbrechenden Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“, der es auf insgesamt 16 Stunden Spielzeit bringt. Mit der Entstehungszeit kann sich die Comicadaption aus der Feder des US-Amerikaners P. Craig Russell durchaus messen. In den 1970ern ersonnen, in den 1990ern über Jahre geschrieben und gezeichnet, 2001 erschienen und jetzt 20 Jahre danach endlich ins Deutsche übertragen!