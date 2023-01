Einer in die USA, der andere nach China

Eineinhalb Jahre war Hans-Peter Berger in China bei CD Rongcheng als Torwart-Trainer tätig. Sein Weg in Asien gleicht einer Erfolgsgeschichte. Mit dem Klub aus Chengdu stieg er bereits in seiner Debütsaison in die 1. Liga auf und beendete anschließend das erste Jahr in der obersten Spielklasse auf Platz fünf. „Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass es so gut läuft“, lacht der 41-Jährige, dessen Vertrag Ende 2022 ausgelaufen ist.