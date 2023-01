Fünf Lingerie-Trends im Frühling 2023

Einmal unkompliziert, bitte!

So schön aufwendige Spitze, Schnürungen und besondere Details an Dessous auch sind - ab und zu darf es auch mal lässig sein. Ein Bralette zeichnet sich durch sanften Halt ohne einengenden Bügel aus. Er schmiegt sich sanft an den Oberkörper an und versprüht so ein Gefühl von Leichtigkeit.